شكرا لقرائتكم 38 #وظيفة شاغرة بفروع شركة إمداد في 7 مدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة إمداد الخبرات المحدودة، التابعة لشركة عِلم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر عدد من الوظائف الإدارية والصحية الشاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في المدن التالية: (الرياض، وجازان، والباحة، وأبها، والمدينة المنورة، وحائل، والدمام).

تفاصيل وظائف شركة إمداد الخبرات:

وأبرزت شركة إمداد، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي التوجيه والإرشاد (الرياض).

– مشرف التوجيه والإرشاد (الرياض).

– أخصائي عمليات التوظيف (جازان).

– مشرف إدارة الحسابات (الباحة).

– مشرف إدارة الحسابات (الرياض).

– أخصائي محلل البيانات (الرياض).

– أخصائي عمليات التوظيف (أبها).

– أخصائي عمليات التوظيف (المدينة المنورة).

– أخصائي عمليات التوظيف (الباحة).

– أخصائي عمليات التوظيف (الرياض).

– مدير قطاع (الرياض).

– مشرف محلل البيانات (الرياض).

– أخصائي عمليات التوظيف (حائل).

– مشرف إدارة الحسابات (حائل).

– مشرف إدارة الحسابات (جازان).

– مشرف إدارة الحسابات (أبها).

– مشرف إدارة الحسابات (المدينة المنورة).

– مدير تمريض الرعاية الصحية المنزلية (الدمام).

– استشاري تدريب أسلوب الحياة الصحي (الدمام).

– خبير صحة السكان (الدمام).

– أخصائي مدير الحسابات (الباحة).

– أخصائي مدير الحسابات (أبها).

– أخصائي مدير الحسابات (المدينة المنورة).

– أخصائي مدير الحسابات (جازان).

– مشرف عمليات التوظيف (جازان).

– مدير تمريض المسنين/ الطب التلطيفي (الدمام).

– مستشار روحي/ برنامج رعاية المسنين المنزلي (الدمام).

– استشاري/ طبيب الرعاية العاجلة (الدمام).

– أخصائي مدير الحسابات (الرياض).

– استشاري الطب التلطيفي/ مدير طب المسنين (الدمام).

– مشرف عمليات التوظيف (حائل).

– مشرف عمليات التوظيف (الرياض).

– استشاري/ تمريض الرعاية العاجلة (الدمام).

– مشرف عمليات التوظيف (الباحة).

– المدير الطبي للرعاية الصحية المنزلية (الدمام).

– مشرف عمليات التوظيف (المدينة المنورة).

– مشرف عمليات التوظيف (أبها).

– أخصائي مدير الحسابات (حائل).

التقديم على وظائف شركة إمداد الخبرات:

وأوضحت شركة إمداد، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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