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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-21
وتشمل التخصصات الأنسجة والخلايا (للرجال)، وعلم وظائف الأعضاء (للرجال)، وإدارة سلسلة الإمداد (للرجال والنساء)، وقانون عام (للنساء)، والنشاط البدني (للنساء)، والإدارة الرياضية (للنساء) .
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#وظائف أكاديمية في جامعة جدة لحملة الدكتوراه
متابعات الخليج 365 - واس
أعلنت جامعة جدة مُمثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية توفر وظائف أكاديمية شاغرة لكلا الجنسين، لحملة الدكتوراه في العديد من التخصصات للعمل بمسمى “أستاذ مساعد”، للعام الجامعي 1443هـ .
تفاصيل وظائف جامعة جدة
وتشمل التخصصات الأنسجة والخلايا (للرجال)، وعلم وظائف الأعضاء (للرجال)، وإدارة سلسلة الإمداد (للرجال والنساء)، وقانون عام (للنساء)، والنشاط البدني (للنساء)، والإدارة الرياضية (للنساء) .
ودعت الجامعة الراغبين في التقديم ومعرفة الشروط العامة إلى الدخول على موقع الجامعة في موعد أقصاه الـ 13 من شهر ذو القعدة الجاري.
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