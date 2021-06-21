الارشيف / وظائف

#وظائف أكاديمية في جامعة جدة لحملة الدكتوراه

0 نشر
editor20 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم #وظائف أكاديمية في جامعة جدة لحملة الدكتوراه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-21

#وظائف أكاديمية في جامعة جدة لحملة الدكتوراه

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت جامعة جدة مُمثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية توفر وظائف أكاديمية شاغرة لكلا الجنسين، لحملة الدكتوراه في العديد من التخصصات للعمل بمسمى “أستاذ مساعد”، للعام الجامعي 1443هـ .

تفاصيل وظائف جامعة جدة

وتشمل التخصصات الأنسجة والخلايا (للرجال)، وعلم وظائف الأعضاء (للرجال)، وإدارة سلسلة الإمداد (للرجال والنساء)، وقانون عام (للنساء)، والنشاط البدني (للنساء)، والإدارة (للنساء) .
ودعت الجامعة الراغبين في التقديم ومعرفة الشروط العامة إلى الدخول على موقع الجامعة في موعد أقصاه الـ 13 من شهر ذو القعدة الجاري.


شارك الخبر

مقالات ذات صلة




الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

قد تقرأ أيضا