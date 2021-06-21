وظائف أكاديمية في جامعة جدة لحملة الدكتوراه

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-21

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت جامعة جدة مُمثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية توفر وظائف أكاديمية شاغرة لكلا الجنسين، لحملة الدكتوراه في العديد من التخصصات للعمل بمسمى “أستاذ مساعد”، للعام الجامعي 1443هـ .

تفاصيل وظائف جامعة جدة

وتشمل التخصصات الأنسجة والخلايا (للرجال)، وعلم وظائف الأعضاء (للرجال)، وإدارة سلسلة الإمداد (للرجال والنساء)، وقانون عام (للنساء)، والنشاط البدني (للنساء)، والإدارة الرياضية (للنساء) .

ودعت الجامعة الراغبين في التقديم ومعرفة الشروط العامة إلى الدخول على موقع الجامعة في موعد أقصاه الـ 13 من شهر ذو القعدة الجاري.

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