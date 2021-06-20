الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-20

مركز الأرصاد يدعو الراغبين في الترشّح لوظائفه إلى التقديم

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد المركز الوطني للأرصاد أنه يمكن الآن للراغبين في الترّشح للوظائف المعلنة من قبل المركز الدخول على الرابط التالي هنا.

وأعلن المركز الوطني للأرصاد عن توفر عدد من الوظائف الإدارية والهندسية الشاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع المركز في عدد من المدن.

وظائف الأرصاد:

وأوضح المركز الوطني للأرصاد عن الوظائف وهي:

– مدير عام البحث والتطوير والابتكار.

– مدير عام التقنيات والاتصالات.

– مدير عام الإستراتيجية والتسويق.

– مدير إدارة التخطيط والأداء.

– أخصائي أرصاد جوية (تحسين الطقس).

– أخصائي أرصاد جوية (النمذجة العددية للمناخ).

– أخصائي أرصاد جوية (النمذجة العددية للطقس).

– أخصائي أرصاد جوية (خدمات المناخ).

– أخصائي أرصاد جوية (التحاليل والتوقيعات).

– أخصائي أرصاد جوية (المنطقة الوسطى).

– باحث صحة البيئة.

– مدير مشروع.

– مشرف محلل محفظة.

– أخصائي تخطيط.

– أخصائي تخطيط جودة.

– محلل نظم معلومات جغرافية.

– مطور تطبيقات.

– محلل نظم.

– مدير نظم.

– أخصائي شبكات.

– كبير مطوري تطبيقات.

شروط التسجيل في وظائف المركز الوطني للأرصاد:

وبينت إدارة المركز، أن الشروط المطلوبة هي:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون المتقدم متفرغًا.

– اجتياز الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية.

– إرفاق السيرة الذاتية إلكترونيًّا.

– يحق للمركز استبعاد من لا تنطبق عليه الشروط، بالإضافة إلى إلغاء الوظيفة في حال عدم تقدم مرشح مناسب.

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