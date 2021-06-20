وظائف صحية شاغرة في مدينة الملك سعود الطبية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-20

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية بالرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مدينة الملك سعود الطبية:

وأفادت مدينة الملك سعود الطبية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي تمريض.

– مدير الأسرة.

– طبيب مقيم/ جراحة الصدر.

التقديم على وظائف مدينة الملك سعود الطبية:

وأوضحت المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 يونيو 2021م؛ والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 27 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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