وظائف شاغرة للجنسين في مستشفى الملك فيصل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-20

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية وصحية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين.

شروط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وبينت إدارة المستشفى أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في منطقة المدينة المنورة.

أما عن الوظائف المتاحة بالمستشفى فهي كالتالي:

– محرر الشؤون الإعلامية.

– مشرف عمليات النقل.

– مشرف قسم خدمات الطعام.

– مشرف المغسلة.

– مساعد مغسلة.

– عامل كي.

– مهندس تلفاز.

– فني تلفاز.

– فني غسيل وإزالة البقع.

– استشاري مساعد/ طب الطوارئ.

طريقة التسجيل في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 يوليو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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