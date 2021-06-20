وظائف إدارية شاغرة لدى شركة محركات الطائرات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-20

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات المحدودة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة محركات الطائرات:

وبينت شركة محركات الطائرات، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير الأمن السيبراني: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الأمن السيبراني، إدارة أمن المعلومات)، أو أي مجال ذي صلة.

– أخصائي تخطيط المخزون: شهادة البكالوريوس في تخصص سلسلة التوريد، أو أي مجال ذي صلة.

التقديم على وظائف شركة محركات الطائرات:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 يونيو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 سبتمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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