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#وظائف إدارية شاغرة بفروع شركة سيمينس

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-20

#وظائف إدارية شاغرة بفروع شركة سيمينس

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة سيمينس الألمانية الدولية “SIEMENS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة بالمملكة في كل من جدة، والرياض، والخبر.

تفاصيل وظائف شركة سيمينس الألمانية:

وأبرزت شركة سيمينس الألمانية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مستشار أعمال تقنية المعلومات (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية المعلومات، أنظمة الحوسبة)، أو ما يعادلها.

– مدير مشروع تجاري (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، المحاسبة، إدارة الأعمال).

– مراقب المستندات (الرياض، والخبر): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (اللغة الإنجليزية، إدارة الأعمال)، أو التخصصات ذات الصلة.

التقديم على وظائف شركة سيمينس الألمانية:

وأوضحت سيمينس الألمانية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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