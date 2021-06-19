وظائف شاغرة لدى نسما القابضة في 3 مدن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-19

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الشركة الوطنية نسما القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة لها في كل من مكة المكرمة، وجدة، والدوادمي.

تفاصيل وظائف شركة نسما القابضة:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مطور تطبيقات.

– مشرف أسطول.

– مدير المشتريات والمواد.

– مهندس كهرباء.

– مهندس أجهزة التحكم.

– مشرف مشتريات.

التقديم على وظائف شركة نسما القابضة:

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 18 يونيو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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