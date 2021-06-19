وظائف هندسية شاغرة في الخطوط السعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-19

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف هندسية شاغرة للجنسين، على مسمى “مخطط الإنتاج”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

شروط وظائف الخطوط الجوية السعودية:

وبيّنت شركة الخطوط السعودية، أنَّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، هندسة الطيران، الهندسة الصناعية)، ولا يشترط وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف الخطوط الجوية السعودية:

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 يونيو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

شارك الخبر