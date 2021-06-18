21 #وظيفة شاغرة للجنسين في مستشفى الملك فيصل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-18

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين.

شروط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وبينت إدارة المستشفى أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، والمدينة المنورة، وجدة.

أما عن الوظائف المتاحة بالمستشفى فهي كالتالي:

– طبيب متخصص/ زراعة الكلى للبالغين (الرياض).

– رئيس تمريض/ وحدة أمراض الدم (الرياض).

– رئيس تمريض/ وحدة العناية التاجية (الرياض).

– مساعد رئيس تمريض (الرياض).

– مساعد أول طب أسنان (الرياض).

– ممرض أول (الرياض).

– مترجم طبي سريري (الرياض).

– مشرف قسم خدمات الطعام (الرياض).

– مساعد عيادة أول (الرياض).

– ممثل ثانٍ خدمات المرضى المراجعين (الرياض).

– أخصائي أول برنامج إدارة البيانات (الرياض).

– كبير محللي قسم قاعدة البيانات (الرياض).

– اختصاصي قسم قاعدة البيانات (الرياض).

– أمين صندوق (الرياض).

– كاتب جناح (الرياض).

– مساعد مدير قسم خدمات النظافة (المدينة المنورة).

– مساعد مشرف إدارة الإسكان (المدينة المنورة).

– مشرف نظافة (المدينة المنورة).

– مساعد رعاية مرضى (المدينة المنورة).

– طبيب متخصص/ وحدة الطوارئ للبالغين (جدة).

– ممرض ثالث (جدة).

طريقة التسجيل في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 يوليو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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