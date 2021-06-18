وظائف هندسية شاغرة لدى أرامكو لأعمال الخليج

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-18

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة أرامكو لأعمال الخليج، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة الخفجي.

تفاصيل وظائف شركة أرامكو لأعمال الخليج:

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس مرافق.

– مستشار عمليات المصنع.

– مهندس بترول (عدد وظيفتين).

– أخصائي النمذجة الجيولوجية.

طريقة التقديم على وظائف شركة أرامكو لأعمال الخليج:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 يونيو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 يوليو 2021م.

وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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