الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-17

#وظائف شاغرة لدى شركة بن زقر كورو في 5 مدن

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة بن زقر كورو المحدودة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في المدن التالية: (جدة، والرياض، والدمام، وخميس مشيط، والمدينة المنورة).

تفاصيل وظائف شركة بن زقر كورو المحدودة:

وبيّنت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير قناة المبيعات/ التوزيع المباشر (جدة).

– مصفف أرفف (الرياض).

– مصفف أرفف (الدمام).

– مصفف أرفف (خميس مشيط).

– مصفف أرفف (المدينة المنورة).

– مصفف أرفف (جدة).

التقديم على وظائف شركة بن زقر كورو المحدودة:

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 يونيو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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