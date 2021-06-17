وظائف شاغرة بفروع مصرف الراجحي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-17

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن مصرف الراجحي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية)، أو المجالات ذات الصلة، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع المصرف في كل من جدة، والدمام.

تفاصيل وظائف مصرف الراجحي:

وأبرزت إدارة المصرف، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير العلاقات الخاصة (جدة).

– مدير العلاقات الخاصة (الدمام).

طريقة التقديم على وظائف مصرف الراجحي:

وأوضحت إدارة المصرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 17 يونيو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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