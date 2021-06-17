الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-17

21 #وظيفة شاغرة لدى المركز الوطني للأرصاد بعدة تخصصات

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن المركز الوطني للأرصاد، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية والهندسية الشاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في عدد من المدن.

تفاصيل وظائف المركز الوطني للأرصاد:

وأبرزت إدارة المركز، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير عام البحث والتطوير والابتكار.

– مدير عام التقنيات والاتصالات.

– مدير عام الاستراتيجية والتسويق.

– مدير إدارة التخطيط والأداء.

– أخصائي أرصاد جوية (تحسين الطقس).

– أخصائي أرصاد جوية (النمذجة العددية للمناخ).

– أخصائي أرصاد جوية (النمذجة العددية للطقس).

– أخصائي أرصاد جوية (خدمات المناخ).

– أخصائي أرصاد جوية (التحاليل والتوقيعات).

– أخصائي أرصاد جوية (المنطقة الوسطى).

– باحث صحة البيئة.

– مدير مشروع.

– مشرف محلل محفظة.

– أخصائي تخطيط.

– أخصائي تخطيط جودة.

– محلل نظم معلومات جغرافية.

– مطور تطبيقات.

– محلل نظم.

– مدير نظم.

– أخصائي شبكات.

– كبير مطوري تطبيقات.

شروط وظائف المركز الوطني للأرصاد:

وبيّنت إدارة المركز، أن الشروط المطلوبة هي:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون المتقدم متفرغًا.

– اجتياز الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية.

– إرفاق السيرة الذاتية إلكترونيًا.

– يحق للمركز استبعاد من لا تنطبق عليه الشروط، بالإضافة إلى إلغاء الوظيفة في حال عدم تقدم مرشح مناسب.

التقديم على وظائف المركز الوطني للأرصاد:

وأوضحت إدارة المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 ذو القعدة 1442هـ؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 ذو القعدة 1442هـ.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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