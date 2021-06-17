وظائف أكاديمية شاغرة للجنسين في جامعة جدة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-17

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الإدارة العامة للموارد البشرية بجامعة جدة، عن حاجتها إلى استقطاب أعضاء هيئة تدريس من المواطنين والمواطنات، من حملة شهادة الدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بكليات الجامعة في المقر الرئيسي في محافظة جدة.

شروط وظائف جامعة جدة:

وبيّنت الإدارة أنَّ الشروط المطلوبة هي:

– الحصول على شهادة الدكتوراه من جامعة سعودية أو جامعة دولية معترف بها من وزارة التعليم.

– الحصول على شهادة البكالوريوس في الطب والجراحة للمتقدمين على وظائف كلية الطب، مع تقديم شهادة اجتياز اختبار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (SMLE).

– ألا يقل التقدير في مرحلة البكالوريوس عن (جيد) في تخصصات العلوم الطبيعية والهندسية والصحية والتقنية، وعن (جيد جدًا) فيما عدا ذلك من تخصصات.

– أن يكون نظام الدراسة للمراحل الثلاث (بكالوريوس-ماجستير-دكتوراه) عن طريق التفرغ التام والانتظام الكلي والتعليم الاعتيادي.

– امتداد التخصص في تخصصات العلوم الطبيعية والهندسية والصحية والتقنية بكافة مراحل الدراسة (بكالوريوس-ماجستير-دكتوراه)، وامتداد التخصص فيما عدا ذلك من تخصصات في مرحلتي (الماجستير-الدكتوراه).

– اجتياز المتطلبات والشروط الخاصة بالجامعة وأقسامها الأكاديمية بما فيها المقابلة الشخصية.

– إذا كان المتقدم خريجًا من جامعة لغة الدراسة بها غير اللغة الإنجليزية ويرغب في التقديم على وظائف لأقسام أكاديمية تقدم برامجها باللغة الإنجليزية، فانه يجب عليه تقديم ما يثبت القدرة على التدريس باللغة الإنجليزية بحد أدنى 550 توفل أو 6 إيلتس.

– تقديم صورة من معادلة المؤهل لخريجي الجامعات غير السعودية من وزارة التعليم.

– التقديم على وظيفة واحدة فقط (في حال التقديم على أكثر من وظيفة يلغى الطلب)، كما أنه لن يتم النظر في أي طلبات غير مكتملة أو غير مستوفية الشروط.

– يتم اعتماد الطلب بعد تطبيق معايير وضوابط القبول المعتمدة من الجامعة.

– قبول الطلب لا يعني بالضرورة الموافقة على التوظيف الآن أو لاحقًا.

طريقة التقديم على وظائف جامعة جدة:

وأوضحت الإدارة، أن التقديم متاح عبر موقع الجامعة الإلكتروني، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 ذو القعدة 1442هـ؛ ويستمر التقديم حتى يوم الأربعاء 13 ذي القعدة 1442هـ.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن التخصصات والشروط المطلوبة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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