وظائف شاغرة في الهيئة السعودية للملكية الفكرية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-17

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الهيئة السعودية للملكية الفكرية:

وأبرزت الهيئة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي فحص براءات الاختراع.

– فاحص براءات الاختراع (أصناف نباتية ومتنوعة).

– فاحص براءات الاختراع (كهربائي).

– فاحص براءات الاختراع (الأجهزة).

– فاحص براءات الاختراع (ميكانيكي).

– فاحص براءات الاختراع (كيمياء).

التقديم على وظائف الهيئة السعودية للملكية الفكرية:

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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