وظائف هندسية شاغرة لدى هيئة الطيران المدني

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-16

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمطار الملك فهد الدولي في مدينة الدمام.

تفاصيل وظائف هيئة الطيران المدني:

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– رئيس المعدات والمرافق: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، أو الهندسة الكهربائية).

– مفتش مرافق: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، أو الهندسة الكهربائية).

– مهندس مدني: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة المدنية.

التقديم على وظائف الهيئة العامة للطيران المدني:

وأوضحت الهيئة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 يونيو 2021م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 22 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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