وظائف إدارية شاغرة في ملاذ للتأمين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-16

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة ملاذ للتأمين التعاوني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للخريجين وذوي الخبرة، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة ملاذ للتأمين:

وأبرزت شركة ملاذ، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– تنفيذي التأمين: شهادة البكالوريوس في تخصص التأمين.

– تنفيذي علاقات العملاء (عدد وظيفتين): شهادة البكالوريوس في تخصص ذي صلة.

طريقة التقديم على وظائف شركة ملاذ للتأمين:

وأوضحت شركة ملاذ، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 يونيو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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