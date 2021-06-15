وظائف إدارية شاغرة في شركة زين للاتصالات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-15

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة زين السعودية للاتصالات المتنقلة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة زين للاتصالات:

وأبرزت شركة زين، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي التسويق والاتصالات المؤسسي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق)، أو ما يعادله.

– مدير أول التسعير: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.

التقديم على وظائف شركة زين للاتصالات:

وأوضحت شركة زين أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 يونيو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 يوليو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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