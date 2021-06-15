وظائف هندسية وإدارية شاغرة في مشروع البحر الأحمر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-15

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، المملوكة من قبل صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع البحر الأحمر السياحي.

تفاصيل وظائف شركة البحر الأحمر للتطوير:

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير نمذجة معلومات البناء.

– مدير رأس المال وضمان المراجعة التجارية.

– أخصائي الشؤون المالية وضمان تدقيق العمليات.

– أخصائي أول الشؤون المالية وضمان تدقيق العمليات.

– مدير مكتب إدارة المراجعة.

– مدير الشؤون المالية وضمان تدقيق العمليات.

– مدير أول الهندسة المدنية.

– مدير أول إدارة التغيير.

– مدير أول التكامل.

التقديم على وظائف شركة البحر الأحمر للتطوير:

وأوضحت شركة البحر الأحمر، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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