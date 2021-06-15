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#وظائف شاغرة للجنسين بفروع شركة المراعي

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-15

#وظائف شاغرة للجنسين بفروع شركة المراعي

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين والسعوديات، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من حفر الباطن، والخرج، والرياض.

تفاصيل وظائف شركة المراعي:

وبيّنت شركة المراعي أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– فني محاسبة/ مبيعات (للجنسين/ حفر الباطن).

– أخصائي تشغيل الأنظمة والمعدات/ النقل واللوجستيات (للرجال/ الخرج).

– موظف محاسبة/ مبيعات (للجنسين/ الرياض).

التقديم على وظائف شركة المراعي:

وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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