وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى طيران ناس

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-15

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الشركة السعودية للنقل الجوي “طيران ناس”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة طيران ناس:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير هندسة الصيانة: شهادة البكالوريوس في تخصص هندسي ذي الصلة.

– مدير البنية التحتية لتقنية المعلومات والعمليات: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (علوم الحاسب، هندسة الحاسب).

التقديم على وظائف طيران ناس:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 14 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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