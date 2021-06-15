وظائف إدارية شاغرة لدى أرامكو للتجارة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-15

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة أرامكو للتجارة- التابعة لشركة أرامكو السعودية، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة الظهران.

تفاصيل وظائف شركة أرامكو للتجارة:

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– منسق عمليات: شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصصات: (الهندسة، أو إدارة الأعمال).

– محلل السوق: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، المالية، الاقتصاد، الهندسة).

– مساعد إحصائي: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف شركة أرامكو للتجارة:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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