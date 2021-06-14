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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-14
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وظائف شاغرة لدى شركة الخطوط السعودية للشحن
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت شركة الخطوط السعودية للشحن (Saudia Cargo) عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق للعمل بمقر الشركة بـ جدة – مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
– مسؤول أول تدريب المبيعات والأداء.
(Performance & Sales Training Sr. Officer)
المؤهلات والخبرات:
– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو ما يعادلها.
– مهارات العمل كفريق.
– مهارات رضا العميل.
– الابتكار واتخاذ المبادرات.
– مهارات ممتازة في الحاسب الآلي والبرامج ذات صلة.
التقديم:
من خلال الرابط التالي:
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