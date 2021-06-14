وظائف شاغرة لدى شركة الخطوط السعودية للشحن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة الخطوط السعودية للشحن (Saudia Cargo) عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق للعمل بمقر الشركة بـ جدة – مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

– مسؤول أول تدريب المبيعات والأداء.

(Performance & Sales Training Sr. Officer)

المؤهلات والخبرات:

– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو ما يعادلها.

– مهارات العمل كفريق.

– مهارات رضا العميل.

– الابتكار واتخاذ المبادرات.

– مهارات ممتازة في الحاسب الآلي والبرامج ذات صلة.

التقديم:

من خلال الرابط التالي:

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