وظائف

خطوة مهمة لتأمين حسابي "فيسبوك" و"واتساب".. تعرف عليها

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة مهمة لتأمين حسابي "فيسبوك" و"واتساب".. تعرف عليها والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الإثنين 14 يونيو 2021

كشف خبير أمن معلومات عن خطوة مهمة من شأنها تأمين الحساب على تطبيقي "فيسبوك" و"واتساب".

 

وأوضح الدكتور عادل عبد المنعم، رئيس مجموعة تأمين المعلومات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر، أن الطريقة التي يمكن من خلالها حماية الحساب من السرقة تعتمد على يجب تفعيل خاصية المصادقة الثنائية.

 

وذكر عبد المنعم، في مداخلة مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة "أون"، أن الخدمة التي يمكن تفعيلها من الإعدادات الخاصة بالتطبيق تعمل على إرسال رسالة إلى جهة اتصال أخرى يتم تحديدها للموافقة على دخول الحساب بعد إدخال الرقم السري والبريد الإلكتروني في المرة الأولى.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا