هاتف موتورولا الذكي الجديد من الفئة المتوسطة.. اعرف التفاصيل

محمد الفلاح - الإثنين 14 يونيو 2021

أعلنت شركة موتورولا عن إطلاق هاتفها الذكي Moto G Stylus 5G الجديد من الفئة المتوسطة.



وأوضحت الشركة الأمريكية أن جهازها الجديد يمتاز بدعم تقنية الجيل الخامس 5G ويزخر بالعديد من التقنيات المتطورة؛ ومنها معالج أسرع وبطارية بسعة أكبر ويأتي بتكلفة منخفضة.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية لهاتف موتورولا Moto G Stylus 5G الجديد على معالج كوالكوم Snapdragon 480، الذي يدعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات الهاتفية الجوالة 5G مع اثنين من أنوية الحوسبة ARM Cortex-A77 المتطورة، والتي تعمل بسرعة 2.0 جيجاهرتز، الإضافة إلى ستة أنوية Cortex-A55 الموفرة في استهلاك الطاقة، وبالتالي يتمتع الهاتف الذكي الجديد بأداء أفضل من الموديل السابق، وتبلغ سعة ذاكرة الوصول العشوائي 4 جيجابايت والذاكرة الداخلية 128 جيجابايت.

وتروج الشركة الأمريكية لهاتفها الذكي الجديد من خلال شاشة LCD كبيرة قياس 6.8 بوصة تعمل بدقة وضوح 1080p+ بيكسل، مع تصغير حواف الشاشة والجزء السفلي مقارنة بالموديل السابق، وتعمل كاميرا السيلفي بدقة 16 ميجابيكسل، بالإضافة إلى وجود كاميرا رباعية على الجانب الخلفي للهاتف الذكي.

وتعمل الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميجابيكسل والكاميرا الواسعة الزاوية للغاية بدقة 8 ميجابيكسل وكاميرا الماكرو بدقة 5 ميجابيكسل ومستشعر العمق بدقة 2 ميجابيكسل.

وتبلغ سعة البطارية 5000 مللي أمبير ساعة، ويتم إعادة شحنها عن طريق منفذ USB-C، بالإضافة إلى توافر منفذ سماعة الرأس ويعتمد هاتف موتورولا Moto G Stylus 5G على نظام التشغيل جوجل أندرويد 11.

وأعلنت شركة موتورولا عن طرح هاتفها الذكي Moto G Stylus 5G الجديد في الأسواق الأمريكية بدءا من 14 يونيو/ حزيران بتكلفة تبلغ 400 دولار أمريكي.