18 #وظيفة شاغرة للجنسين في مستشفى الملك فيصل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-13

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية وأمنية وفنية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين.

شروط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وبينت إدارة المستشفى أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في منطقة المدينة المنورة.

أما عن الوظائف المتاحة بالمستشفى فهي كالتالي:

– استشاري جلدية.

– استشاري قلب.

– استشاري أعصاب.

– استشاري عيون.

– أخصائي علاج طبيعي أول.

– محلل بيانات التحكم في الدخول.

– مدير التحكم بالمفتاح.

– كبير المحققين.

– محقق أول.

– ضابط سلامة ثانٍ.

– كبير مشرفين الأمن المناوبين.

– مشرف أمن مناوب.

– منسق المعلومات الأمني.

– منسق أمن.

– رجل أمن أول.

– رجل أمن ثانٍ.

– رجل أمن ثالث.

– فني أول نظام الأمن.

طريقة التسجيل في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 28 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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