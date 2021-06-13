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#وظائف هندسية وفنية شاغرة في شركة معادن

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-13

#وظائف هندسية وفنية شاغرة في شركة معادن

لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة التعدين العربية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة، لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من المصانع التابعة للشركة في كل من رأس الخير، ومصانع أخرى.

تفاصيل وظائف شركة معادن:

وأبرزت شركة معادن، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف الصيانة.

– مشرف عام عمليات الطحن/ الكسارة.

– ميكانيكي.

– مشغل معدات.

– مشغل ثالث.

– مشغل ثانٍ.

طريقة التقديم على وظائف شركة معادن:

وأوضحت شركة معادن، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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