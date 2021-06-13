وظائف هندسية وفنية شاغرة في شركة معادن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-13

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة، لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من المصانع التابعة للشركة في كل من رأس الخير، ومصانع أخرى.

تفاصيل وظائف شركة معادن:

وأبرزت شركة معادن، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف الصيانة.

– مشرف عام عمليات الطحن/ الكسارة.

– ميكانيكي.

– مشغل معدات.

– مشغل ثالث.

– مشغل ثانٍ.

طريقة التقديم على وظائف شركة معادن:

وأوضحت شركة معادن، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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