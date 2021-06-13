وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى دور للضيافة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-13

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة دور للضيافة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها في كل من الرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف شركة دور للضيافة:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير التصميم الداخلي (الرياض).

– مدير الخزينة (الرياض).

– مساح كميات (الرياض).

– مدير الإيرادات (الرياض).

– مدير مشروع (الرياض).

– مدير الأغذية والمشروبات (الرياض).

– مدير مشروع (جدة).

التقديم على وظائف شركة دور للضيافة:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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