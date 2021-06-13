وظائف إدارية شاغرة في الخطوط السعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-13

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، على مسمى “مترجم لسكرتارية مجلس الإدارة”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

شروط وظائف شركة الخطوط الجوية السعودية:

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصص الترجمة، أو أي تخصص ذي الصلة، ولا يشترط وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف الخطوط الجوية السعودية:

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 13 يونيو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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