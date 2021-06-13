وظائف شاغرة للجنسين في الاتصالات السعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-13

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة لذوي الخبرة، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة الاتصالات السعودية:

وأبرزت شركة الاتصالات، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محلل أول تعليم وتطوير الموارد البشرية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الموارد البشرية، الهندسة الصناعية).

– أخصائي التدقيق الداخلي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التكنولوجيا، هندسة الاتصالات).

– مدير امتثال الأمن السيبراني: شهادة البكالوريوس في تخصص علوم الحاسب.

التقديم على وظائف شركة الاتصالات السعودية:

وأوضحت شركة الاتصالات السعودية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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