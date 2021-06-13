وظائف إدارية شاغرة لدى شركة الكهرباء

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-13

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الكهرباء السعودية عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الشركة السعودية للكهرباء:

ولفتت الشركة إلى أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– محلل التخطيط والميزانية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (نظم المعلومات الإدارية، إدارة الأعمال).

– محلل حسابات الإيرادات: شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.

التقديم على وظائف الشركة السعودية للكهرباء:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 13 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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