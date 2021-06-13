وظائف إدارية شاغرة في شركة الخطوط السعودية للتموين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-13

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف شركة الخطوط السعودية للتموين:

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير الخطوط الجوية الأجنبية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق)، أو أي مجال ذي الصلة.

– مبرمج أول: شهادة البكالوريوس في تخصص علوم الكمبيوتر، أو أي مجال ذي الصلة.

– أخصائي تطوير البيانات والتطبيقات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية المعلومات، علوم الكمبيوتر)، أو المجالات ذات الصلة.

– مساعد مدير حسابات تقنية المعلومات: شهادة البكالوريوس في تخصص علوم الكمبيوتر، أو أي مجال ذي الصلة.

التقديم على وظائف شركة الخطوط السعودية للتموين:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 يونيو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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