وظائف إدارية شاغرة في مدينة الملك عبدالله للطاقة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-13

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة في العاصمة الرياض.

تفاصيل وظائف مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة:

وأبرزت المدينة أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محاسب/ محاسب أول.

– منسق أرشفة.

– أخصائي الميزانية.

– محلل بيانات.

– أخصائي أول الأصول الثابتة.

– أخصائي أمن تقنية المعلومات.

– محلل أول/ محلل ثانٍ بيانات الأداء المؤسسي.

– أخصائي/ أخصائي أول حلول وتطبيقات أوراكل.

– أخصائي/ أخصائي أول التصميم التنظيمي.

– مشرف الأداء.

– مدير عمليات النظم.

– أخصائي/ أخصائي أول التدريب والتطوير.

التقديم على وظائف مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة:

وأوضحت المدينة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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