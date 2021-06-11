وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة السيف

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-11

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة السيف مهندسون مقاولون القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة لها ومشاريعها القائمة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة السيف القابضة:

وأبرزت شركة السيف القابضة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس ميكانيكي.

– محاسب.

– موظف خدمات عامة.

طريقة التقديم على وظائف شركة السيف القابضة:

وأوضحت شركة السيف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 يونيو 2021م.

وأفادت شركة السيف أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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