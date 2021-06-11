وظائف شاغرة بفروع الخطوط القطرية في 3 مدن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-11

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الخطوط الجوية القطرية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مكاتب الشركة بالمملكة في كل من الرياض، والمدينة المنورة، والقصيم.

تفاصيل وظائف شركة الخطوط الجوية القطرية:

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير الموارد البشرية (الرياض).

– منسق عمليات المبيعات (الرياض).

– مدير حسابات أول (المدينة المنورة).

– مدير حسابات أول (القصيم).

التقديم على وظائف شركة الخطوط القطرية:

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 يونيو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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