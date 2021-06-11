وظائف صحية وإدارية شاغرة لدى أرامكو الطبي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-11

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف مركز أرامكو الطبي:

وأبرز المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد أخصائي تقني مختبر.

– منسق الحالة/ رعاية المرضى المنومين.

– ممرض أول/ رعاية القلب.

– أخصائي أمراض القلب.

– ممرض/ رعاية المرضى الخارجيين.

– مدرب تمريض.

– محلل وظيفي أول لتقنية المعلومات.

– محلل وظيفي لتقنية المعلومات.

– محلل أمن تقنية المعلومات.

– فني معالجة معقمة.

– أخصائي أمن تقنية المعلومات.

– أخصائي التصوير الإشعاعي.

التقديم على وظائف مركز أرامكو الطبي:

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



شارك الخبر