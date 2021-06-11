وظائف إدارية شاغرة في شركة إمداد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-11

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة إمداد الخبرات المحدودة، التابعة لشركة عِلم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة إمداد الخبرات:

وأبرزت شركة إمداد، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مطور نمذجة البيانات: شهادة البكالوريوس في تخصص تقنية المعلومات، أو المجالات ذات الصلة.

– مدير إدارة التغيير: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، العلاقات العامة، الاتصالات)، أو المجالات ذات الصلة.

التقديم على وظائف شركة إمداد الخبرات:

وأوضحت شركة إمداد، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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