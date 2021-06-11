وظائف إدارية وهندسية شاغرة في آركو للاستقدام

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-11

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة آركو للاستقدام، المتخصصة في مجال خدمات العمالة والتوظيف، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة آركو للاستقدام:

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي توظيف خارجي (عدد وظيفتين).

– مدير علاقات دولية.

– أخصائي مشتريات.

– مهندس نظم.

– أخصائي قانوني.

التقديم على وظائف شركة آركو للاستقدام:

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 يونيو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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