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وظائف شاغرة بشركة أرامكو في عدة تخصصات
للعمل بمقر الشركة بمدينة الظهران
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت شركة أرامكو السعودية لتجارة المنتجات (Aramco Trading) عن توفر وظائف إدارية وتقنية شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق للعمل بعدة مجالات؛ بمقر الشركة بمدينة الظهران، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقًا للتفاصيل التالية:
الوظائف الشاغرة:
1- ممثل العلاقات العامة (PR Representative)
– درجة البكالوريوس في الشؤون العامة والخدمات أو الأعمال والإدارة أو الاتصالات أو العلوم الاجتماعية.
– ما لا يقل عن 5 – 7 سنوات خبرة ذات صلة.
– خبرة ميدانية خاصة في مجالات العلاقات العامة أو الشؤون الحكومية.
– العمل كمتحدث باسم الشركة في الردود على الاستفسارات العامة التي تطلب معلومات عن البرامج والمشاريع والسياسات بطريقة تعكس بدقة سياسة الشركة الحالية، بالإضافة لشرح وتفسير سياسات وبرامج الشركة بطريقة سيتم فهمها والتي ستنعكس بشكل إيجابي على الشركة وموظفيها؛ وتصحيح المفاهيم الخاطئة والقضاء على التعليقات السلبية.
2- مسؤول تجاري (Trader).
– إدارة المحفاظ التجارية وتنفيذ عمليات التداول.
– إجراء المفاوضات والمعاملات التجارية للحصول على قيمة من السوق.
– تطوير والتوصية وتنفيذ استراتيجيات تتماشى مع استراتيجية الأعمال العالمية.
3- مسؤول تجارة المنتجات الخاصة.
(Special Products Trader)
– درجة البكالوريوس في العلوم أو الهندسة أو الاقتصاد – يفضل الدرجة ماجستير.
– خبرة 6 أشهر في مجال الجدولة / العمليات أو تحليل السوق / التحسين.
– إطلاع على الطلب العالمي على المنتجات والعرض، وديناميكيات السوق، وفرص المراجحة.
4- مدقق أول (Senior Auditor).
– درجة البكالوريوس في المالية أو المحاسبة أو تقنية المعلومات أو نظم المعلومات الإدارية – يفضل الماجستير.
– يفضل الحصول على شهادة CIA وCISA وCPA أو العمل من أجل الحصول عليها.
– خبرة لا تقل عن 5 إلى 8 سنوات في مجال المراجعة الداخلية.
التقديم على الوظائف:
– للاطلاع على الوصف الوظيفي وبقية الشروط والتقديم عبر بوابة التوظيف لـ (Aramco Trading):
* التقديم عن طريق كتابة المسمى الوظيفي (باللغة الإنجليزية) في مربع البحث ثم الضغط على (Search).
* وللاطلاع على جميع الوظائف المتاحة؛ اضغط على (Search Jobs) مباشرة؛ بدون كتابة المسمى الوظيفي.
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