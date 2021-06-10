وظائف شاغرة بشركة أرامكو في عدة تخصصات

1- ممثل العلاقات العامة (PR Representative)

– درجة البكالوريوس في الشؤون العامة والخدمات أو الأعمال والإدارة أو الاتصالات أو العلوم الاجتماعية.

– ما لا يقل عن 5 – 7 سنوات خبرة ذات صلة.

– خبرة ميدانية خاصة في مجالات العلاقات العامة أو الشؤون الحكومية.

– العمل كمتحدث باسم الشركة في الردود على الاستفسارات العامة التي تطلب معلومات عن البرامج والمشاريع والسياسات بطريقة تعكس بدقة سياسة الشركة الحالية، بالإضافة لشرح وتفسير سياسات وبرامج الشركة بطريقة سيتم فهمها والتي ستنعكس بشكل إيجابي على الشركة وموظفيها؛ وتصحيح المفاهيم الخاطئة والقضاء على التعليقات السلبية.