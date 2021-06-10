وظائف شاغرة بفروع شركة الملاحة الجوية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-10

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من جدة، وتبوك.

تفاصيل وظائف شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية:

وبيّنت شركة خدمات الملاحة الجوية، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي السلامة والجودة (جدة).

– مشرف فني صيانة/ المرافق (تبوك).

التقديم على وظائف شركة خدمات الملاحة الجوية:

وأوضحت شركة خدمات الملاحة الجوية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 10 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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