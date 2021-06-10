22 #وظيفة شاغرة للجنسين في مستشفى الملك فيصل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-10

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين.

شروط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وبينت إدارة المستشفى أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة.

أما عن الوظائف المتاحة بالمستشفى فهي كالتالي:

– أخصائي تقنية قلب وأوعية دموية (عدد وظيفتين/ الرياض).

– أخصائي علاج تنفسي (عدد وظيفتين/ الرياض).

– طبيب متخصص/ زراعة الكلى للبالغين (الرياض).

– طبيب متخصص/ جراحة القلب للأطفال (الرياض).

– مشرف المختبر الطبي (الرياض).

– منسق أبحاث سريرية (الرياض).

– صيدلاني ثانٍ (الرياض).

– محلل جودة نوعية (الرياض).

– رئيس الوصول إلى البيانات والحوكمة (الرياض).

– أخصائي أول الوصول إلى البيانات والحوكمة (الرياض).

– أخصائي أول برنامج إدارة البيانات (الرياض).

– مدير برنامج إدارة البيانات (الرياض).

– كبير محللي الاتصالات (الرياض).

– مشغل نظام البطاقات (الرياض).

– كبير السكرتاريين (الرياض).

– سكرتير ثانٍ (الرياض).

– طبيب متخصص/ وحدة أمراض الدم وزراعة الخلايا الجذعية للبالغين (جدة).

– استشاري مساعد جراحة الأورام (جدة).

– ممثل علاقات الموظفين (جدة).

– سكرتير أول (جدة).

طريقة التسجيل في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



شارك الخبر