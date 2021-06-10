وظائف إدارية شاغرة لدى الاتصالات السعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-10

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للخريجين وذوي الخبرة، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة الاتصالات السعودية:

وأبرزت شركة الاتصالات، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محلل الدعاوى (للخريجين): شهادة البكالوريوس في تخصص القانون.

– أخصائي موارد بشرية: شهادة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية.

– مشرف تعدين البيانات: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال.

– مصمم أول تطبيقات تقنية المعلومات والاتصالات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب، تقنية المعلومات).

– مدير قسم عمليات البنية التحتية الأمنية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الاتصالات، الإلكترونيات، هندسة الاتصالات).

التقديم على وظائف شركة الاتصالات السعودية:

وأوضحت شركة الاتصالات السعودية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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