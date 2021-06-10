وظائف إدارية شاغرة في جامعة الملك سعود الصحية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-10

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة في مدينة الرياض، وبفروع الجامعة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية:

وبيّنت الجامعة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– محلل ثانٍ للسياسات والأنظمة (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الإدارة العامة، القانون،

الإدارة، العلوم الصحية) أو أي مجال ذي الصلة.

– مسؤول شؤون الطلاب ثانٍ (للنساء/ جدة): شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصصات: (الإدارة المدرسية، إدارة الأعمال)، أو في تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف جامعة الملك سعود:

وأوضحت الجامعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 شوال 1442هـ؛ ويستمر التقديم حتى يوم الأربعاء الموافق 13 ذي القعدة 1442هـ.

ويمكن للراغبين في التقديم لهذه الوظائف معرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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