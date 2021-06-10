17 #وظيفة شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-10

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة العامة للزكاة والدخل في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك:

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محلل البيانات.

– محلل عمليات إدارة المشاريع.

– مدقق الاسترداد.

– مدير قسم التسويق والتواصل الرقمي.

– محلل أول مخاطر الإستراتيجية.

– مدير التحليل.

– محلل أول تطوير العمليات.

– محلل المخاطر التشغيلية.

– محلل أول المعلومات الفنية.

– مدير المخاطر الإستراتيجية.

– مدير قسم اكتشاف الثغرات والتهديدات.

– مدير قسم الشبكات.

– مسؤول مراقبة وضمان الجودة.

– مسؤول الشؤون القانونية والتنفيذ.

– منسق الخدمات الإدارية.

– مدير قسم تدقيق تقنية المعلومات.

– مدير قسم المخاطر التشغيلية.

التقديم على وظائف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك:

وأوضحت الهيئة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 9 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلاً الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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