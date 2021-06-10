وظائف شاغرة لدى الهيئة العامة للطيران المدني

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- درجة البكالوريوس في أحد تخصصات الهندسة ذات العالقة بالأجهزة الأمنية (اتصالات، كهرباء، أمن المطارات) أو ما يعادلها.

3- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.

4- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية تحدثًا وكتابًة.