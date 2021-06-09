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شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة للجنسين بـ الهيئة الملكية بالجبيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
وظائف شاغرة للجنسين بـ الهيئة الملكية بالجبيل
التقديم متاح للسعوديين فقط
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فما فوق في عدة مجالات، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وذلك وفقًا للتفاصيل والمسميات التالية:
الوظائف المتاحة:
1- سكرتيرة.
– شهادة الدراسة الثانوية / دبلوم من معهد في أعمال السكرتارية.
– خبرة لمدة (3) سنوات في وظيفة سكرتارية.
– الخبرة العملية في تطبيقات واستخدام الحاسب الآلي.
– إتقان اللغة الإنجليزية- قراءة وكتابة وتحدثًا.
2- منسق استلام.
– شهادة الثانوية أو ما يعادلها.
– لا يشترط الخبرة المسبقة.
– الخبرة العملية في تطبيقات واستخدام الحاسب الآلي.
2- منسق التسليم.
– شهادة الثانوية أو ما يعادلها.
– لا يشترط الخبرة المسبقة.
– الخبرة العملية في تطبيقات واستخدام الحاسب الآلي.
3- مشرف عمليات المستودع (وظيفتان)
– درجة البكالوريوس في تخصصات ذات صلة (إدارة، مالية، هندسة، ما يعادلها).
– لا يشترط الخبرة المسبقة.
– الخبرة العملية في تطبيقات واستخدام الحاسب الآلي.
4- سائق المعدات الثقيلة والرافعات الشوكية.
– شهادة الثانوية العامة فما فوق.
– لا يشترط الخبرة المسبقة.
5- كهربائي مباني.
– شهادة الدبلوم في تخص هندسة كهربائية.
– خبرة سنتين في مجال ذي صلة.
6- موظف استقبال.
– شهادة الدبلوم في تخصصات إدارية ذات صلة.
– خبرة سنتين في مجال تشغيل المرافق منها سنة في المجال.
– مستوى جيد اللغة الإنجليزية.
7- موظف مشتريات.
– شهادة الثانوية العامة فما فوق.
– خبرة (3) سنوات في مجال ذي صلة.
8- مطور الويب المتكامل.
– درجة البكالوريوس في تخصصات الحاسب، تقنية المعلومات.
– لا يشترط الخبرة المسبقة.
التقديم على الوظائف:
وأوضحت الهيئة الملكية بالجبيل أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي: (اضغط هنــا).
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