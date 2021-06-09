وظائف شاغرة للجنسين بـ الهيئة الملكية بالجبيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فما فوق في عدة مجالات، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وذلك وفقًا للتفاصيل والمسميات التالية:

الوظائف المتاحة:

1- سكرتيرة.

– شهادة الدراسة الثانوية / دبلوم من معهد في أعمال السكرتارية.

– خبرة لمدة (3) سنوات في وظيفة سكرتارية.

– الخبرة العملية في تطبيقات واستخدام الحاسب الآلي.

– إتقان اللغة الإنجليزية- قراءة وكتابة وتحدثًا.

2- منسق استلام.

– شهادة الثانوية أو ما يعادلها.

– لا يشترط الخبرة المسبقة.

– الخبرة العملية في تطبيقات واستخدام الحاسب الآلي.

2- منسق التسليم.

– شهادة الثانوية أو ما يعادلها.

– لا يشترط الخبرة المسبقة.

– الخبرة العملية في تطبيقات واستخدام الحاسب الآلي.

3- مشرف عمليات المستودع (وظيفتان)

– درجة البكالوريوس في تخصصات ذات صلة (إدارة، مالية، هندسة، ما يعادلها).

– لا يشترط الخبرة المسبقة.

– الخبرة العملية في تطبيقات واستخدام الحاسب الآلي.

4- سائق المعدات الثقيلة والرافعات الشوكية.

– شهادة الثانوية العامة فما فوق.

– لا يشترط الخبرة المسبقة.

5- كهربائي مباني.

– شهادة الدبلوم في تخص هندسة كهربائية.

– خبرة سنتين في مجال ذي صلة.

6- موظف استقبال.

– شهادة الدبلوم في تخصصات إدارية ذات صلة.

– خبرة سنتين في مجال تشغيل المرافق منها سنة في المجال.

– مستوى جيد اللغة الإنجليزية.

7- موظف مشتريات.

– شهادة الثانوية العامة فما فوق.

– خبرة (3) سنوات في مجال ذي صلة.

8- مطور الويب المتكامل.

– درجة البكالوريوس في تخصصات الحاسب، تقنية المعلومات.

– لا يشترط الخبرة المسبقة.

التقديم على الوظائف:

وأوضحت الهيئة الملكية بالجبيل أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي: (اضغط هنــا).



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