- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن توفر 10 وظائف شاغرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن توفر 10 وظائف شاغرة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية، عبر موقعها الالكتروني، عن توفر وظائف في التخصصات الإدارية والتقنية والصحية، وذلك وفقًا للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
الوظائف المتاحة كالتالي:
1- أخصائي الموارد البشرية- الرياض.
2- مساعد إداري ثاني- الأحساء.
3- فيزيائي طبي أول- جدة.
4- مبرمج- جدة.
5- أستاذ مساعد- التمريض الجراحي والباطني- الأحساء.
6- أستاذ مساعد- تمريض صحة الألم وحديثي الوالدة- الأحساء.
7- أستاذ مساعد- تمريض الشيخوخة- الأحساء.
8- أستاذ مشارك علم الفيزياء- الأحساء.
9- فني اتصالات ثانٍ- جدة.
10- إداري الأنظمة- الرياض.
موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن، بدءًا من اليوم الأربعاء بتاريخ 28/ 10/ 1442هـ الموافق 09/ 06/ 2021م.
شارك الخبر
شارك الخبر