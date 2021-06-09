وظائف إدارية شاغرة لدى مجموعة المجدوعي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-09

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات المجدوعي القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مجموعة شركات المجدوعي القابضة:

وأبرزت مجموعة المجدوعي، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير المستودعات.

– مشرف المستودع.

– قائد فريق المستودع.

– منسق المستودع.

التقديم على وظائف مجموعة المجدوعي القابضة:

وأوضحت مجموعة المجدوعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 يونيو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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