وظائف شاغرة للجنسين في برنامج التأهيل والإحلال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-08

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بالجبيل وينبع، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة ابتكار للتقنية، وشركة التميمي للخدمات والصيانة العالمية” في محافظة الجبيل الصناعية.

تفاصيل وظائف برنامج التأهيل والإحلال:

وأبرز البرنامج، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– منسق استلام (للرجال).

– منسق تسليم (للرجال).

– محلل تطبيقات (للجنسين).

– موظف دعم فني (للجنسين).

التقديم على وظائف برنامج التأهيل والإحلال:

وأوضح البرنامج، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 يونيو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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